Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz 1974'te düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü nedeniyle KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya kutlama mesajı gönderdi.

"Türkiye, gerekirse aynı adımı yine atar"

Erdoğan'ın yayınladığı kutlama mesajının satırbaşları:

"Türk ordusunun, Kıbrıs Türkü’nün canı ve güvenliği söz konusu olduğunda, 45 yıl önce attığı adımı gerekmesi halinde yine atmakta tereddüt etmeyeceğinden kimse şüphe duymamalıdır."

"Ada'nın ve bölgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait olduğunu zannedenler, karşılarında Türkiye ve KKTC'nin kararlılığını bulacaktır"

"Türkiye, Barış Harekatı’nı, Kıbrıs Adası'nın eşit sahiplerinden biri olan Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumak amacıyla gerçekleştirmiştir. Bu konudaki kararlılığımızı tüm dünya bugün de görmektedir."

"Türkiye, Ada'da adil ve kalıcı çözümün sağlanması için, Doğu Akdeniz'de gerginliğin değil, barışın hüküm sürmesi için tüm imkanlarını kullanacak."

"Kıbrıs Türkünün Türk milletinin ayrılmaz parçası olduğu gerçeğini değiştirme hayali kuranlar, beyhude çabaladıklarını er geç fark edecek."

Twitter'da da kutlama mesajı yayınladı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya kutlama mesajı gönderen Başkan Erdoğan, Barış Harekatı'nın yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşımda bulundu.

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