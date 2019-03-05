Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine forma gösteren vatandaşa güldüren cevap
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Beyoğlu'nda vatandaşlara hitap ettiği sırada kendisine isminin yazılı olduğu 5 numaralı formayı gösteren vatandaşa cevap verdi. Erdoğan, "Ben libero oynamadım, forvet oynadım" dedi.05 Mart 2019 Salı 22:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Kızılay Meydanında vatandaşlara hitap etti. Erdoğan konuşma yaptığı sırada kendisine, isminin yazılı olduğu formayı gösteren bir vatandaşa verdiği cevap güldürdü.
"Ben libero oynamadım, forvet oynadım"
Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine, isminin yazdığı 5 numaralı formayı gösteren vatandaşa, "Ben libero oynamadım, forvet oynadım." diyerek cevap verdi.
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