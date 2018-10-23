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Erdoğan'dan Kaşıkçı ailesine taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı ailesine taziye dileğinde bulundu.

23 Ekim 2018 Salı 21:22
Erdoğan'dan Kaşıkçı ailesine taziye

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı ailesini bugün telefonla aradı. Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden derin üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bu olayın takipçisi olacaklarını ve cinayetin aydınlatılması için gereken herşeyin yapılacağını vurguladı. Gazetecinin oğlu Abdullah Kaşıkçı ve aile bireyleri ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın merhuma Allah’tan rahmet, geride kalan ailesine de sabır ve metanet dilediği kaydedildi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 21:22
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