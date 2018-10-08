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Erdoğan'dan Kaşıkçı açıklaması: Konsolosluk yetkilileri kendilerini kurtaramaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile ortak açıklama yaptı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 18:13
Erdoğan'dan Kaşıkçı açıklaması: Konsolosluk yetkilileri kendilerini kurtaramaz

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Macaristan'la her alanda mükemmel ilişkilere sahibiz. Ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefindeyiz.

Çanakkale Savaşı'nda hayatlarını yitiren Macar askerlerinin anısına, Gelibolu'da dikilecek anıt tarihi dostluğumuzun ülkemizdeki sembolü olacaktır.

Türk Hava Yollarımızın Macaristan'la ortak bir çalışmaya gidip, örneğin Budapeşte'den Hindistan-Mumbai'ye, buradan non-stop gitme imkanını da sağlama konusunda Sayın Başbakan'a sözümüzü verdik, bu adımı da atma imkanımız olacaktır.

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması

Bu olayın ülkemizdeki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda cereyan etmiş olması bizler için çok çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu süreci takip etmek, kovalamak, bizim hem siyasi, hem insani görevimizdir.

Bunu, bazı çekinceler içinde kalarak kendi haline bırakamayız.

"Konsolosluk çalışanlarının iddialarını ispat etmeleri gerekiyor"

Örneğin bu kişi bir gazeteci. Ve nişanlısıyla beraber gelmiş olduğu başkonsoloslukta, orada nikahla ilgili muameleleri yapacakken, bir insan kendisi içeri girip de, dışarı çıkıp çıkmadığını kimin ispat etmesi lazım? Oradaki başkonsolosluk görevlilerinin. Orada kamera yok mu, hepsi var! Bunu ispat etmeniz lazım.

Dışarı çıktığı zaman herhalde nişanlısıyla buluşarak gitmesi gerekmez mi?

"Emniyetimiz ve istihbaratımız seferber oldu"

Bize müracaat edildiği andan itibaren, gerek emniyet teşkilatımız, gerek istihbarat teşkilatımız, hepsi seferber olmuş durumdalar.

"Başsavcılı teyakkuza geçti"

İlk andan itibaren Adalet Bakanlığı'na verdiğimiz talimatla İstanbul Başsavcılığımız teyakkuza geçti.

"Çıkan bazı haberler bizi de düşündürüyor"

Çalışmalar devam ediyor. Hedefimiz bir an önce neticeye ulaşabilmek. Yazılı ve görsel medyada konuyla ilgili çok çok farklı haberler çıkıyor. Bunlar tabi ki ister istemez bizi de düşündüren konular.

"Konsolosluk yetkilileri kendini kurtaramaz"

Bir an önce neticeyi almak durumundayız ve başkonsolosluk yetkilileri "buradan çıktı" demekle kendilerini kurtaramazlar. Eğer çıktıysa bunu görüntülerle ispat etmek durumundasınız.

Kalkıp da, Türk makamlarına "nerede bu" diye soranların, öncelikle bu iş nasıl oldu diye sormaları lazım.

"Suudi Arabistan'dan gelip gidenlerle ilgili incelemeler sürüyor"

Havaalanına giriş çıkışlar inceleniyor. Suudi Arabistan'dan bazı gelen gidenler var, başsavcılık bununla ilgili de gerekli çalışmaları şu anda yapıyor.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 18:13
  1. İstanbul
  2. Çanakkale
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. Suudi Arabistan
  5. Macaristan

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