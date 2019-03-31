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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na taziye telefonu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu arayarak taziyelerini iletti.

31 Mart 2019 Pazar 15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na taziye telefonu!

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da oy kullanma işlemleri sırasında çıkan kavgada 2 vatandaşın hayatını kaybetmesi nedeniyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla aradı.

Karamollaoğlu'na taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede bu elim olaydan duyduğu üzüntülerini dile getirerek, olayın takipçisi olduklarını, sorumlularının adalet önünde hesap vereceğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 15:14
  1. Malatya
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Temel Karamollaoğlu

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  • MehmetTanriverdi MehmetTanriverdi 1 sa önce
    Event bu suc kararmollanin pkk ya yamandi halki bir birine düsürdü.

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