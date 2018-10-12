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Erdoğan imzaladı! Bürokrasinin azaltılması genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamu hizmetlerinde bürokrasinin azaltılmasına yönelik genelge Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

12 Ekim 2018 Cuma 07:59
Erdoğan imzaladı! Bürokrasinin azaltılması genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kamu hizmetlerinde bürokrasinin azaltılmasına yönelik genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede Erdoğan, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde sorun çözen, çözüm üreten, sonuç ve vatandaş odaklı devlet anlayışı ile bürokrasinin azaltılmasının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin öncelikli hedeflerinden olduğunu vurguladı.

Başvuru sahibine gecikmeksizin bilgi verilecek

Kamu hizmetlerinde hantallığa neden olan hususların ortadan kaldırılmasının önemine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletimize hizmetlerin süratli ve en iyi şekilde sunulması, devlet ve millet bütünleşmesini zedeleyen davranışlardan kaçınılması gerekmektedir. Bu itibarla kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan tüm başvurularda, talebin sonuçlandırılması başka bir idari makamın görev alanında kalsa dahi başvurular anında incelenerek takip edilecek, talebin ilk başvuru yerinde neticelendirilmesine özen gösterilecek, başvuru sahibine yapılan işlemler hakkında gecikmeksizin nihai ve kesin bilgi verilecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelgede, başvuruların süratli ve doğru sonuçlandırılması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınacağını belirtti.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 07:59
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Resmi Gazete
  3. genelge

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