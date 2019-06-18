Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Seçimden sonra hesabını vereceksin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İStanbul'da toplu açılış töreninde konuştu. 23 Haziran seçimlerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Erdoğan, Ordu Valisi'ne hakaret eden Ekrem İmamoğlu'na "Seçimden sonra bunun hesabını vereceksin" dedi.

Erdoğan'ın açıklamarı şöyle;

İki aday arasındaki farkın 29 binden 13 bine gerilemiş olması manidardır. Geçen akşam TV programında bunu da inkar ediyor. Niye? Yalan bunların genlerine işlemiş genlerine. Ne diyor? Ben diyor Ordu Valisine ‘it’ demedim. Ne dedim? ‘Basitleşme’ dedim. Yahu bütün görsel medyada var, yazılı medyada var. Dedin, dedin. Seçimden sonra da bunun hesabını vereceksin. Dur bakalım bitmedi iş; vereceksin.

"Biz ne valimize 'it' dedirtiriz ne de polisimize 'şerefsizler' dedirtiriz"

Benim polisime, polislerime de yanındaki avanesi onlara da şerefsizler diyor. Bunların hesabını vereceksiniz. Biz ne valimize 'it' dedirtiriz ne de polisimize 'şerefsizler' dedirtiriz. Utanmıyor musun ya? Yanında koruma olarak bu milletin polisini alıyorsun sonra da polisime 'şerefsizler' diyorsun. Bunların hesabını soracağız. Herkes yerini de bilecek, haddini de bilecek.