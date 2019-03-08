Erdoğan’dan İbrahim Tatlıses ile birlikte şarkı sürprizi Şanlıurfa’da miting için İbrahim Tatlıses ile birlikte sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşması öncesinde partisinin seçim müziklerinden olan Nereden Nereye isimli parçaya eşlik etti.

Şanlıurfa’da miting için İbrahim Tatlıses ile birlikte sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşması öncesinde partisinin seçim müziklerinden olan Nereden Nereye isimli parçaya eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan Meydanı’ndaki miting için sahneye ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile birlikte çıktı. Erdoğan, konuşması öncesinde çalınan partisinin seçim müziklerinden Nereden Nereye isimli parçaya eşlik etti.

Erdoğan ve Tatlıses, birlikte halkı da selamladı.

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