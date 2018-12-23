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Erdoğan, Hristiyan vatandaşların Noel bayramını kutladı

Hristiyan vatandaşlar için "Noel mesajı" yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkedeki tüm farklı inanç ve ırkların özgürce geleneklerini yaşaması için çalışıklarını kaydetti.

23 Aralık 2018 Pazar 14:44
Erdoğan, Hristiyan vatandaşların Noel bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların 24 Aralık Noel yortuları dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hristiyanlık inancına mensup vatandaşları Noel yortuları vesilesiyle kutlayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Mensubu olduğumuz medeniyetin değerleri doğrultusunda, insanlar arasında köken, ırk, dil, din ve mezhep ayrımı yapılmamasına tarih boyunca olduğu gibi bugün de azami özen gösteren bizler, tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz.

"Birlik ve beraberliğimizin daha da güçleneceğine inanıyoruz"

Çeşitli kültür ve geleneklerin yüzyıllarda barış içinde bir arada yaşadıkları bu coğrafyada, farklılıkları zenginlik olarak telakki etmek; karşılıklı saygı ve adaleti, din ve ibadet özgürlüğünü esas almak suretiyle, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlendiğine inanıyoruz.

Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel yortularının, dayanışma ve karşılıklı saygı ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyor, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Noel yortusunu tebrik ediyorum."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 14:44
  1. Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan
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