Erdoğan'dan Antalya açıklaması: Gereği neyse yapılacak
Partisinin Antalya Belediye Başkan Adaylarının tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'daki hortumda 100 milyon TL'lik zarar meydana geldiğini belirterek, "Gereği neyse şüphesiz bizler yerine getireceğiz" dedi.27 Ocak 2019 Pazar 15:53
Antalya'da üst üste iki kez hortum faciası yaşandı. Yaşanan facialarda 2 vatandaş hayatını kaybetti, 315 binaza hasar meydana geldi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya Belediye Başkan Adaylarının tanıtım toplantısında, şehirdeki hortum faciasına değindi.
Gereği yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Antalya'da yaklaşık 100 milyon lira maddi zarar olduğu tahmin edilmektedir. Gereği neyse şüphesiz bizler yerine getireceğiz." dedi.
YORUM YAZ