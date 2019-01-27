Erdoğan'dan Antalya açıklaması: Gereği neyse yapılacak Partisinin Antalya Belediye Başkan Adaylarının tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'daki hortumda 100 milyon TL'lik zarar meydana geldiğini belirterek, "Gereği neyse şüphesiz bizler yerine getireceğiz" dedi.

Antalya'da üst üste iki kez hortum faciası yaşandı. Yaşanan facialarda 2 vatandaş hayatını kaybetti, 315 binaza hasar meydana geldi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya Belediye Başkan Adaylarının tanıtım toplantısında, şehirdeki hortum faciasına değindi. Gereği yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Antalya'da yaklaşık 100 milyon lira maddi zarar olduğu tahmin edilmektedir. Gereği neyse şüphesiz bizler yerine getireceğiz." dedi.

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