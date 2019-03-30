Erdoğan'dan heyecanlandıran Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında Ayasofyaile ilgili heyecanlandıran gelişmelerin yaşanacağının müjdesini verdi.

"Ayasofya cami mi, müze mi?"

Ayasofya'nın aslında bir cami olduğunu ve öncelikle bu statünün yeniden kazandırılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, bunun için yasal düzenlemelerin ve bazı mimari müdahalelerin yapılacağını, ardından da buraya ücretsiz girişin sağlanacağını ifade etti.

Erdoğan ayrıca, Ayasofya'nın ibadet açılmasıyla ilgili de planlamaların daha sonra yapılacağını belirtti.

"Ayasofya bir camidir, önce onu asli künyesine sokmak lazım"

Başkan Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:

"Önce tabi, Ayasofya müze midir, cami midir? Önce bunu çözmemiz lazım. Müze statüsünü Ayasofya yeni kazanmıştır. Çok eski değil. Önce Ayasofya'yı o asli künyesine sokmak lazım. Ayasofya aslında bir camidir.

Ücretsiz giriş olacak, yasal düzenlemeler, mimari müdahaleler yapılacak

Öncelikle Ayasofya'ya ücretsiz girişi sağlamamız lazım. İçeride bazı mimari müdahalelerin yapılması lazım. Girişlerin daha rahat olabilmesi için zemin yoklamalarının yapılması lazım. Oradaki manevi havayı aslına rücu ettirecek bir adımın atılması lazım.

İbadete açılma konusunda yol haritası için çalışılacak

Seçimden sonra dedik, bunu oturup çalışalım. Yasal adımları atalım. Burayı artık "Ayasofya Camii" olarak devreye sokalım.

İbadete açılma safhasıyla ilgili olarak da yol haritamızı, planlamamızı ona göre daha sonra yapalım dedik. Ve inşallah süreci bu şekilde yürüteceğiz."