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Erdoğan'dan heyecanlandıran Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın cami statüsüne sokulması, ücretsiz girişin sağlanması, yasal düzenlemelerin yapılması, bazı mimari müdahalelerin çalışılması ve ibadete açılması konusunda detaylı bilgiler verdi.

30 Mart 2019 Cumartesi 06:48
Erdoğan'dan heyecanlandıran Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında Ayasofyaile ilgili heyecanlandıran gelişmelerin yaşanacağının müjdesini verdi.

"Ayasofya cami mi, müze mi?"

Ayasofya'nın aslında bir cami olduğunu ve öncelikle bu statünün yeniden kazandırılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, bunun için yasal düzenlemelerin ve bazı mimari müdahalelerin yapılacağını, ardından da buraya ücretsiz girişin sağlanacağını ifade etti.

Erdoğan ayrıca, Ayasofya'nın ibadet açılmasıyla ilgili de planlamaların daha sonra yapılacağını belirtti.

"Ayasofya bir camidir, önce onu asli künyesine sokmak lazım"

Başkan Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:

"Önce tabi, Ayasofya müze midir, cami midir? Önce bunu çözmemiz lazım. Müze statüsünü Ayasofya yeni kazanmıştır. Çok eski değil. Önce Ayasofya'yı o asli künyesine sokmak lazım. Ayasofya aslında bir camidir.

Ücretsiz giriş olacak, yasal düzenlemeler, mimari müdahaleler yapılacak

Öncelikle Ayasofya'ya ücretsiz girişi sağlamamız lazım. İçeride bazı mimari müdahalelerin yapılması lazım. Girişlerin daha rahat olabilmesi için zemin yoklamalarının yapılması lazım. Oradaki manevi havayı aslına rücu ettirecek bir adımın atılması lazım.

İbadete açılma konusunda yol haritası için çalışılacak

Seçimden sonra dedik, bunu oturup çalışalım. Yasal adımları atalım. Burayı artık "Ayasofya Camii" olarak devreye sokalım.

İbadete açılma safhasıyla ilgili olarak da yol haritamızı, planlamamızı ona göre daha sonra yapalım dedik. Ve inşallah süreci bu şekilde yürüteceğiz."

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 07:15
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  6. Okan Müderrisoğlu
  7. Pelin Çift
  8. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  9. Buket Aydın
  10. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

  • AbdurrahmanAbdurrahman14 dk önce
    Erken sevinmemek lazım sonra hayal kırıklıkları oluyor Hrıstiyan ve müslüman ortak mabedidir diyor dikkat edilmesi lazım tek mekanda ortak ibadet hane!!!
  • aliali27 dk önce
    helal. Gazamiz mubarek olsun. Artik hacli dunyasi dusunsun. :))
  • CanCan30 dk önce
    Cami ve ibadet olacaksa o zaman hiristiyan resimlerin üzerine boyatmaniz lazim ve iki gayrimüslim abdestsizturistlere girisi yasaklamaniz lazim. Buna var misiniz? Yoksa sirf yine su idam meselesi gibi son dakika secim boyamasi mi olacak?
  • NuranNuran38 dk önce
    inşaAllah en kısa zamanda gerçekleşir bu türk ve Müslüman halkın hayali Allah CC ebeden razı olsun BASKANİMİZDAN yar ve yardımcısi olsun her işinde her fiiliyatinda başarılı kılsın
  • KamilKamil51 dk önce
    Haydi hayırlı ayağına taş değmesin reis Fatihin duası seninle olsun bedduası da o soysuzlarla

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