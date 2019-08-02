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Erdoğan’dan hastane ziyareti

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Belediye Meclis üyeleri ile birlikte Özel Biga Can Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Çakır’ı makamında ziyaret etti.

02 Ağustos 2019 Cuma 11:15
Erdoğan’dan hastane ziyareti

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Belediye Meclis üyeleri ile birlikte Özel Biga Can Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Çakır’ı makamında ziyaret etti.


Ziyarette,Hastane Medikal Direktörü Feza Şen, Başhemşire Bahar Karadal ve Basın Müşaviri Serten Akkaya’da hazır bulundu.Başkan Erdoğan, hastalarla sohbet ederek hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.Özel Biga Can Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Çakır ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek hastane yanında bulunan stabilize yolun asfaltlanmasını talep etti.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:15
  1. doğa

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