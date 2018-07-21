Başkan Erdoğan'dan efsane Hamza Yerlikaya'ya büyük görev

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yardımcı atamaları yapıldı. Buna göre "Asrın Güreşçisi" unvanını elde etmiş olan Hamza Yerlikaya ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu, Dr. Mehmet Kasapoğlu'nun yardımcılıklarını yapacak.

HAMZA YERLİKAYA KİMDİR?

Hamza Yerlikaya, 3 Haziran 1976'da İstanbul Kadıköy'de doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Emine'dir. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünü bitirdi. 1993'de TCDD'de işçi olarak çalıştı. 1998'de Emlâk Bankası'nda, 1999 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde memur, 2006'da Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nde Müşavir olarak hizmet verdi. Uzun yıllar güreş sporu ile uğraştı birçok uluslararası başarılara imza attı. 2000'den fazla milli mayoyu giydi. Büyükler kategorisinde 8 Avrupa, 3 Dünya ve 2 Olimpiyat Şampiyonluğu kazandı. Büyükler kategorisinde 17 yaşında Dünya Şampiyonu olan tek güreşçi unvanına sahip oldu. Orta seviye İngilizce bilen Yerlikaya, evlidir.