Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için taziye mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun'un vefatına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere gittiği Ahlat'tan Van'ın Erciş ilçesine geçerken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun hakkında paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından Prof. Dr. A. Haluk Dursun hakkında taziye mesajı paylaşan Başkan Erdoğan, "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Beyefendi'nin bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini teessürle öğrendim. Birçok alanda ülkemize eşsiz hizmet ve katkıları olan Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

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