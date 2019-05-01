Erdoğan'dan Hak-İş ve Memur-Sen'e taziye telefonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüsün devrildiği kazada 5 kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'a taziyelerini iletti

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'a taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hak-İş ve Memur-Sen'in 1 Mayıs programına katılmak için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giden bir grup işçinin kaza geçirdiği bilgisi üzerine Erdoğan, Arslan ve Yalçın'ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, vefat eden vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine, Hak-İş ve Memur-Sen camialarına başsağlığı, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

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