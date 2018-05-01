Erdoğan, Güney Kore öncesi türbe ziyaretinde bulundu
Özbekistan’da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Buhara şehrinde Muhammed Bahauddin Şeyh Nakşibendi Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti.01 Mayıs 2018 Salı 11:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Buhara temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan'ın Buhara şehrinde bulunan Muhammed Bahauddin Şeyh Nakşibendi Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buhara'nın tarihi ve kültürel yerleri ziyaret ederek ardından Güney Kore’ye gidecek.
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