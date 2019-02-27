Başkan Erdoğan'dan görüntülü doğum günü teşekkürü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yayınladığı video ile doğum gününü kutlayanlara teşekkür etti.

Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarından "Sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım" mesajını paylaşan Erdoğan, yayımladığı videoda şunları söyledi.

"Aziz milletim; 65 yaş geride kaldı ve sizlerin özellikle sosyal medyada benim bu mutluluğumu paylaşmanız vesilesiyle sizlere özellikle şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu yolda sizlere hizmet benim için Rabb'imin en büyük lütfudur. Sizleri bu hizmette hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Kalın sağlıcakla."