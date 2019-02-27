0553 313 94 23

Başkan Erdoğan'dan görüntülü doğum günü teşekkürü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile doğum gününü kutlayanlara teşekkür etti.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:37

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yayınladığı video ile doğum gününü kutlayanlara teşekkür etti.

Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarından "Sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım" mesajını paylaşan Erdoğan, yayımladığı videoda şunları söyledi.

"Aziz milletim; 65 yaş geride kaldı ve sizlerin özellikle sosyal medyada benim bu mutluluğumu paylaşmanız vesilesiyle sizlere özellikle şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu yolda sizlere hizmet benim için Rabb'imin en büyük lütfudur. Sizleri bu hizmette hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Kalın sağlıcakla."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:37
  1. Twiter
  2. Twiter Erdoğan
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Erdoğan doğum günü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mardin’de 4 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi
    1. Mardin’de 4 bin 750 paket kaçak sigara..
    2. Kars’ta 14 köy yolu ulaşıma kapalı
    3. Kocaeli’de 635 öğrenci bisikletlerine..
    4. Minibüsçü cinayeti davasında sanıklara..
    5. Barcelona’ya 5G’li telefon damgası
    6. Eyüpsultan’da aynı yerde ikinci toprak..
    7. Balat'ta çökme riski! Giriş ve..
    8. "Mikrokrediler işsizliğin önüne geçiyor"
    9. Özel Hayat Hastanesi 41. yılını kutladı
    10. Narlıdere metrosu kapsamında trafik..
    11. Flamenko Şarkıcısı Arcngel ve Yeni..
    12. Binlerce Tepeköylü Başkan Uçak’ı..
    13. Tuzluca’da iki aile arasında bulunan..
    14. Tekirdağ’da FETÖ’nün TSK’daki kripto..
    15. Bayan Çolakbayrakdar, yeni doğum yapan..
    16. Kasımpaşa, tur peşinde
    17. Benzine 11 kuruş indirim yapıldı
    18. Zincirleme kazada 3 çocuk yaralandı
    19. Avrupa borsaları
    20. Gerilim artıyor! Pakistan tüm hava..
    21. Tuzla’daki koku paniğiyle ilgili bir..
    22. Başkan Erdoğan ittifakları kıyasladı:..
    23. Berger’den GETHAM’a ziyaret
    24. “Simsarlara karşı devlet önlem alır”
    25. Pakistan, Hindistan'la yaşanan..
    26. Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin’den..
    27. Nilüferli sporcular Türkiye Judo..
    28. Başkan Memduh Büyükkılıç: "Pastırma ve..
    29. "Teşvikler istihdamı olumlu etkiliyor"
    30. Trump'ın yasağı onbinlerce kişiyi vurdu
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız