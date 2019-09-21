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Erdoğan’dan FOX muhabirine şamar! "Murdoch satınca..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tank palet fabrikası hakkında papağanlık yapan FOX muhabirine sert cevap verdi. Erdoğan, "Murdoch sattı, havası değişir dedik ama değişmedi. FOX’un yayın politikasını değiştirmesi lazım." dedi.

21 Eylül 2019 Cumartesi 13:55
Erdoğan’dan FOX muhabirine şamar! "Murdoch satınca..."

Cumhurbaşkanı ve AK PARti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı’nda basın mensuplarının sorularını cevapladı.

FOX muhabiri papağanlık yaptı

Söz alan FOX muhabiri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Tank Palet Fabrikası’nın Katar’a satılmasına yönelik gizli kararname olduğu yönündeki iddiasını sordu. Daha önce defalarca açıklama yapılan konu hakkında tekrar aynı üslupta soru yönelten FOX muhabirine, Erdoğan’ın cevabı sert oldu.

Dürüst olun

FOX’u yalan medya olmaktan çıkarın, dürüst olun” diyen Erdoğan, “Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş bir siyasidir. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı buranın satılmadığını söylüyor. Bir kaide var bunu öğreneceksiniz; müddei iddiasını ispat ile mükelleftir. Müddei Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu burası satılmış mı, satılmamış mı bunu ispat etsin.” dedi.

BMC’ye fabrikanın 25 yıllığına kiralandığını ve 50 milyar dolar harcama yapıldığını söyleyen Erdoğan, “Biz bir işi yaptığımız zaman ülkemiz bundan ne kazanır buna bakarız.” diye konuştu.

Fabrikadan kimsenin çıkarılmadığını söyledi, CHP’yi vurdu

Tank Palet Fabrikası’nın BMC’ye kiralanmasının ardından hiçbir çalışanın işten çıkarılmadığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bay Kemal ‘bu yalan bana ne getitir’ onu düşünüyor. Aynı zat, belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda, kimse belediyeden çıkarılmayacak, demedi mi? E şimdi tüm belediyelerde işçiler kapıya konuyor. Ne oldu?” ifadelerini kullandı.

CHP’nin işten çıkardığı belediye çalışanlarıyla ilgili FOX’un hiçbir haber yapmamasını hatırlatan Erdoğan, “Bunlarla ilgili FOX bir haber yapıyor mu? İşçi, emekçi kardeşlerimin arkasında duruyor mu? Murdoch sattı, havası değişir dedik ama değişmedi. FOX’un yayın politikasını değiştirmesi lazım.” dedi.

AK Parti Sözcüsü’nün Kılıçdaroğlu’na gereken cevabı verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, “Ama hiç, aynı yerde tökezleyip duruyor. Bütün siyasetini yalan politikası üzerine inşa etmiş de onun için.” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 13:55
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