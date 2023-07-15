Erdoğan’dan flaş karar! O kişileri apar topar görevden aldı
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan, eski İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'yı Mülkiye başmüfettişi olarak atadı.
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan, eski İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'yı Mülkiye başmüfettişi olarak atadı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Göç İdaresi Başkanlığı'na Mülkiye başmüfettişi Atilla Toros'u atandı. Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ve Mülkiye başmüfettişi Hüseyin Kök, Göç İdaresi Başkan Yardımcısı oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Erdoğan, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde bakan yardımcısı olan İsmail Çataklı, Mülkiye başmüfettişi olarak atandı.
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Beşiktaş Kaymakamı, Göç İdaresi'ne atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre Erdoğan, Göç İdaresi Başkanlığı'na Mülkiye başmüfettişi Atilla Toros'u atadı.
Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ve Mülkiye başmüfettişi Hüseyin Kök, Göç İdaresi Başkan Yardımcısı oldu.
Göç İdaresi'nden Mehmet Gürlek ve Kültür Bakanlığı'ndan Ali Odabaş görevden alındı
Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürlüğü'ne Gözde Özkorul, Uluslararası Koruma Müdürlüğü'ne Bayram Yalınsu, Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü'ne İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğü'ne Ramazan Seçilmiş, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Mustafa Fırat Taşolar atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göç İdaresi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hacı Mehmet Gürlek ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş'ı görevden aldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda görev yapan 8 müfettiş yardımcısı müfettiş olarak atandı.