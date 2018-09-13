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Erdoğan'dan flaş dolar kararı... 1 ay içinde TL'ye dönüştürülecek!

Başkan Erdoğan'ın kararıyla, dövizle yapılmış sözleşmelerin 1 aylık süre zarfında TL'ye dönüştürüleceği bildirildi.

13 Eylül 2018 Perşembe 07:39
Erdoğan'dan flaş dolar kararı... 1 ay içinde TL'ye dönüştürülecek!

TL'nın korunması için alınan kararlar kararnameyle açıklandı. Kararda, "Dövizle yapışmış sözleşmeler 1 ay içinde TL'ye dönüştürülecek" ifadelerine yer verildi.

TL'YE DÖNÜŞ BAŞLADI!

Türk Parası Kıymeti Koruma Konusunda Kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kararname;

"Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarında menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama lesaing ile iş, hizmet ve eser sözleşme bedebli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz."

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 07:39
  1. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. dolar
  3. TL

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