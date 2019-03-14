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Erdoğan'dan zilletçilere flaş benzetme! "Her şekile giren bir bukalemun ittifakı oluşturdular"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde halka hitap etti. Erdoğan, Millet İttifakını kast ederek, "Her şekile giren bir bukalemun ittifakı oluşturdular" dedi.

14 Mart 2019 Perşembe 15:23
Erdoğan'dan zilletçilere flaş benzetme! "Her şekile giren bir bukalemun ittifakı oluşturdular"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde halka seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

17 yıldır olduğu gibi sizlere mahcup olmayacağız.  1 Mart'ta Yenimahalle'nin hasretine son vermemiz gerekiyor, Yenimahalle'yi yeni bir vizyonla buluşturmalıyız.

Veysel Tiryaki 3 dönem yani 15 yıl Altındağ'da belediye başkanlığı yaptı. Tecrübeyse tecrübe, gençlikse gençlik. Dinamik, çalışacak, tecrübeli arkadaşlara ihtiyacımız var. Altındağ'ı Ankara'nın en gözde yerleşim yerlerinden biri haline getirdi. Vatandaşlarımızın gururla misafirlerini götürdüğü yerlerde Veysel Bey'in imzası var.

Mehmet Özhaseki, belediyecilikte sembol bir isimdir. 5 dönem yani 25 yıl Kayseri'de belediye başkanlığı yaptı. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak deneyimli isimlerle karşınıza çıktık, Ankara'ya tecrübe ve vizyon yakışır dedik.

Kendisi gibi sürekli kaybeden birini aday yaptı

Peki muhalefet ne yaptı? Biz başarıyı ödüllendirirken onlar ne yaptı?

Tencere yuvarlanır, kapağını bulurmuş. Bay Kemal de büyükşehirde tam kendisi gibi birini buldu. 9 yılda 9 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı, Ankara Büyükşehire kendisi gibi sürekli kaybeden birini aday yaptı. Daha önce iki kez ret yemiş, geçmişte belediye başkanlığı yaptığı yerde bile yüzde 10'u zor bulan birini aday yaptılar.

Seçim öncesi CHP kapısından ayrılmayan, sonra istifa edip alengirli işlere bulaşan zatı 'işte adayımız' diye yine Ankara'ya dayattılar. Sadece bununla da kalmadılar, bölücü örgütün siyasi uzantılarını da kollarının altına aldılar. Marjinalleri, sapkınları, ezan-bayrak karşıtlarını da ittifaka dahil ettiler.

Bir bukalemun ittifakı oluşturdular

Nabza göre şerbet veren, Doğu'da bölücü, Batı'da Atatürkçü, Ankara'da ülkücü olan, her şekle giren bir bukalemun ittifakı oluşturdular. CHP'nin başındaki zat Ankara'da bozkurt işaretiyle dolaşıyor. Yanındaki hanım da vatan millet edebiyatı yapıyor. HDP'nin Ankara'da neden aday çıkarmadığını niçin anlatmıyorlar.

Kürdistan diye bir bölgemiz var mı? Kürt olmadığı halde Kürtleri istismar ediyor. Kürdistan'ı çok seviyorsa defolsun oraya gitsin. Benim ülkemde böyle bir yer yok. Biz bölgelerimiz, topraklarımız üzerinde ameliyat yaptırtmayız.

Ayrıntılar gelecek...

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:23
  1. Kayseri
  2. Ankara
  3. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • AsımAsım31 dk önce
    On binler gelmiş
  • YorumcuYorumcu31 dk önce
    Mansur sahtekar çıktı yenimahalle bile Ak partiye gecti
  • YavuzYavuz32 dk önce
    Full dolu valla
  • Oh my godOh my god32 dk önce
    Yenimahalle onbinlerce kişi tıklım tıklım waaaav

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