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Erdoğan'dan flaş açıklama: Birilerini kıskandırıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

26 Temmuz 2018 Perşembe 20:12
Erdoğan'dan flaş açıklama: Birilerini kıskandırıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi 40 dakika sürdü. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki ikili görüşme Michelangelo Otel'de TSİ 19.15'te sona erdi. Erdoğan ve Şi'nin görüşmesi 40 sürdü.

PUTİN'LE GÖRÜŞME BAŞLADI

Şi Cinping görüşmesinin ardından Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in ikili görüşmesi TSİ 19.55'de başladı.

Erdoğan’ın Putin’e “Aramızdaki her türlü dayanışma birilerini de gerçekten kıskandırıyor" dediği öğrenildi.

Ayrıntılar gelecek...

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 20:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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