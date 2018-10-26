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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fındık üreticilerine müjde!

AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fındık üreticilerine yönelik "TMO ile 1 Kasım'dan itibaren levant kalite fındığın kilosunu 14 liradan, Giresun kalite fındığın kilosunu 14,5 liradan alacağız." dedi.

26 Ekim 2018 Cuma 12:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fındık üreticilerine müjde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada fındık fiyatlarına değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: "TMO ile 1 Kasım'dan itibaren levant kalite fındığın kilosunu 14 liradan, Giresun kalite fındığın kilosunu 14,5 liradan alacağız. Kayıtlı fındık alımlarında kilo başına 2 lira da destekleme ödemesi yapıyoruz." dedi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 12:13
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