Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fındık üreticilerine müjde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada fındık fiyatlarına değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: "TMO ile 1 Kasım'dan itibaren levant kalite fındığın kilosunu 14 liradan, Giresun kalite fındığın kilosunu 14,5 liradan alacağız. Kayıtlı fındık alımlarında kilo başına 2 lira da destekleme ödemesi yapıyoruz." dedi.