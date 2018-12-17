Erdoğan çok sert çıktı: Portakal mıdır, mandalina mıdır, nareciye midir nedir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da toplu açılış töreninde konuştu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, halkı yeni Gezi olayları yapmaya çağıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve FOX TV haber spikeri Fatih Portakal'a sert sözlerle yüklendi.

'Portakal mıdır mandalina mıdır narenciye midir'

Erdoğan, 'Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, nareciye midir nedir sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini bu millet patlatır enseni. Bu milletle dalga geçilmez. Öyle buldun ekranı milleti sokağa çağırıyosun. Sokağa mı çağırıyosun işte buyur.' dedi.