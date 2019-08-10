Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Portakal için istedi! "Tam yeri..."

İslam ve Türkiye karşıtı yayınlarıyla Türk toplumunun büyük tepkisini çeken Yahudi kaynaklı Amerikan sermayesiFOX Televizyonu, şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağına binmek için yeni bir tilkiliğe soyundu. Biz10TV’de söyleşiye katılan FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Cumhurbaşkanı’nın uçağına davet gelse biner misiniz sorusuna “Ben gazeteciyim. Uçağa elbette binerim. Ama gazeteci olarak biner gazeteci olarak da inerim” cevabını verdi.

Şentürk ayrıca, “Cumhurbaşkanı Erdoğan isterse bizim kapımız ona her zaman açık. Bu bizim için de çok önemli bir program olur. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanını ağırlamak… Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart’tan sonra yaptığı bir konuşmasında o kadar televizyonlara, gazetelere çıktık ama halkın gönlüne girememişiz demek ki demişti. Eğer halkın gönlüne girmek istiyorsa bence Fatih Portakal tam yeri” diye konuştu.

Oysa Fatih Portakal ve FOX Televizyonu, radikal Erdoğan ve İslam karşıtlığıyla tanınıyor. CHP yandaşı bir kimlikle öne çıkan FOX TV, dizilerinde de İslam dışı ahlaksız sahnelere bolca yer veriyor.