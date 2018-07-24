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Erdoğan 'F-35'lerin teslimatını durduran tasarı' hakkında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35'lerin Türkiye'ye teslimatını durduran ABD'deki tasarı hakkında konuştu. Başkan Erdoğan, “Trump, Brüksel'deki görüşmemizde, bize yazılı olarak yaptığı açıklamasını gösterdi böyle bir şey söz konusu değil dedi.

24 Temmuz 2018 Salı 13:42
Erdoğan 'F-35'lerin teslimatını durduran tasarı' hakkında konuştu

AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

F-35'lerin Türkiye'ye teslimatını durduran ABD'deki tasarı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(F-35'lerin Türkiye'ye teslimatını durduran ABD'deki tasarı) Sayın Trump, Brüksel'deki görüşmemizde, bize yazılı olarak yaptığı açıklamasını da gösterdi, böyle bir şey söz konusu değil. Biz, bu noktada herhangi bir olumsuz endişe taşımıyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 13:42
  1. F-35
  2. ABD
  3. tasarı

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