Erdoğan’dan F-35 açıklaması: "Şu ana kadar ABD’ye 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Burada biz pazar değiliz, ortak üreticiyiz. Şu ana kadar bize teslimatı yapılan 4 tane F-35 uçağı var. Alacağımız 116 uçak var. Biz bunların da beklentisi içerisinde

Erdoğan’dan F-35 açıklaması: "Şu ana kadar ABD’ye 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Burada biz pazar değiliz, ortak üreticiyiz. Şu ana kadar bize teslimatı yapılan 4 tane F-35 uçağı var. Alacağımız 116 uçak var. Biz bunların da beklentisi içerisindeyiz" dedi.