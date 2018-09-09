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Erdoğan'dan 'Ertuğrul Gazi' mesajı: Emaneti daha ileri taşımaya kararlıyız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için yayınladığı mesajda "Ertuğrul Gazi'nin mücadelesi, milletimizin bir, beraber, kardeş olduğunda neler başarabileceğinin en somut ve çarpıcı örneğidir." dedi.

09 Eylül 2018 Pazar 11:44
Erdoğan'dan 'Ertuğrul Gazi' mesajı: Emaneti daha ileri taşımaya kararlıyız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için mesaj yayınladı.

Erdoğan mesajında "Ertuğrul Gazi'nin mücadelesi, milletimizin bir, beraber, kardeş olduğunda neler başarabileceğinin en somut ve çarpıcı örneğidir. Bu topraklarda Ertuğrul Gazi'nin temelini attığı, milletimizin asırlardır üzerine titreyerek bugünlere getirdiği emaneti, Allah’ın izniyle, bizden sonraki nesillere daha ileriye taşımış bir şekilde teslim etmekte kararlıyız" dedi.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 11:44
  1. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Ertuğrul Gazi
  3. söğüt

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