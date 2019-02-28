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Dünyayı sarsan krizle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla aradı. Görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan gerilim ele alındı.

28 Şubat 2019 Perşembe 18:58
Dünyayı sarsan krizle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasında son günlerde yaşanan gerilim ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

İmran Han'dan Erdoğan'a teklif

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan ile gerilimin azaltılmasında rol oynaması için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayacağını söyledi. Hindistan ile yaşanan gerilim konusunda parlamentoda birleşik oturumda milletvekilleri ve senatörleri bilgilendiren Han, "Dostlarımızla temas halinde olacağız ve gerilimin azaltılmasında rol oynamalarını isteyeceğiz. Türkiye Cumhurbaşkanını da bunun için arayacağım" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz günlerde 44 Hint askerinin öldürülmesiyle başlayan başlayan kriz dün savaş uçaklarının düşürülmesiyle zirveye çıkmıştı. Hindistan 44 askerinin Pakistan tarafından öldürüldüğünü iddia etmiş, ancak Pakistan bu suçlamayı kesin bir dille reddetmişti.

Aradan geçen kısa bir süre sonra, Hint savaş uçakları Pakistan sınırlarına girmiş, havalanan Pakistan jetleri Hint uçaklarına müdahale etmişti. İt dalaşında Hindistan savaş uçakları bombalarını Pakistan topraklarına bırakmıştı. Dün ise kriz zirveye çıkmış, Pakistan, Hindistan savaş uçaklarını vurup düşürmüştü.

Gerilim bugüne sıçradı

İki ülke arasındaki gerilim bugün de devam ediyor. Pakistan Ordusu'na ait savaş uçakları, Hindistan hava sahasına girmeye çalıştı. Hindistan savaş uçakları, Pakistan jetlerini Keşmir bölgesi üzerinde engellendi.

İmran Han: Esir pilotu barış göstergesi olarak serbest bırakacağız

İmran Han ayrıca, esir Hintli pilotu barış göstergesi olarak cuma günü serbest bırakacaklarını duyurdu.

Rusya ve ABD'den arabuluculuk teklifi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova yönetiminin savaşın eşiğine gelen Hindistan ve Pakistan arasında arabuluculuk etmeye hazır olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, Hindistan ve Pakistan geriliminde tansiyonu düşürmek için arabuluculuk yapabileceklerini söyledi.

Hindistan Başbakanı ilk kez konuştu

Hindistan Halk Partisi (BJP) mensuplarına video konferans yoluyla hitap eden Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan-Hindistan arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Modi, "Düşman, terör saldırılarıyla bizi istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Bizim ilerleyişimizi durdurmak istiyorlar. Onların planlarının karşısında kaya gibi sağlam duracağız" diye konuştu.

Muhalefetin hükümete "Pakistan'ın saldırılarına yetersiz karşılık verdiği" yönündeki eleştirilerine de değinen Modi, Hindistan ordusunun saldırılara karşı görevini yerine getirdiğini savunarak "Düşmanlarımıza bizi suçlama imkanı sağlamamalıyız. Hindistan, birlik içinde yaşayacak ve savaşacaktır" dedi.

Hindistan kapattığı havaalanlarını açtı

Öte yandan Anadolu Ajansı (AA), Hindistan medyasına dayandırdığı haberinde, Hindistan'ın Pakistan ile yaşanan gerginlik nedeniyle dün sivil uçuşlara kapattığı havaalanlarında uçuşları yeniden başlattığını aktardı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 18:58
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