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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Soylu mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da katıldığı açılış töreninde yanında son günlerde yaptığı açıklamalardan dolayı CHP ve HDP tarafından istifası istenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun durması dikkat çekti.

29 Haziran 2018 Cuma 15:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Soylu mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde cami açılış törenine katıldı. Törende; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen yanında yer aldı.

CHP İSTİFASINI İSTEDİ

Son günlerde verdiği sert mesajlarla adından söz ettiren Bakan Soylu'nun CHP ve HDP kanadından peş peşe yapılan açıklamalarla istifası istenmişti.

ERDOĞAN "YANINDAYIM" MESAJI VERDİ

Süleyman Soylu'nun Erdoğan'ın hemen yanında yer alması bu saldırılara karşı mesaj olarak algılandı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 15:46
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanı
  3. Tayyip Erdoğan
  4. Ankara
  5. Süleyman Soylu
  6. Recep Tayyip

YORUM YAZ

  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU6 sa önce
    REİSİMİZ NE YAPACAK.KENDİ ADAMINIDÜŞMANAMI SATACAK.
  • nn2 sa önce
    YÜKSEK SEVİYELİ KORUMA VERİLMELİBUGİBİ BÜTÜN GÖREV YAPANKOMUTANIM PAŞA BAKAN KİM VARSAZİNDİKLARİN DA AĞZINA BİR GEMVERİLMELİ
  • Celil YAĞMUROĞLUCelil YAĞMUROĞLU7 sa önce
    Bir içişleri bakanı Türkiyenin içinde cerayan eden ve olan biten Olayları bilen kişidir opcektif olarak görüyo.Bu ülkede kimin hainlik yaptığını terörle elakalı olduğunu kim kiminle işbirliği yaptığını hepsini bütün çıplağıyla biliyor,Başta CHP iyle Terör partisi HDP işbirliği nasıl cerayan ettiğini bilen değerli bir Bakanımız var.Tabii bu hainler Türkiye için çalışanları sevmezler çünkü bunların mayası bozuk.Bakanımızın kılına bile dokunamazlar.Bırakın köpek gibi havlasınla.kanı bozuk şerefsizler..
  • mehmetmehmet5 sa önce
    Süleyman Soylu gibi bir devlet adamı arasan bulamazsın Yolu açık olsun yetiştirenlerden allah razıolsun Rabbim böyle devletinin yanında olup milletinin hizmetinde olan devlet adamlarımızın satyısını artırsın
  • İsmetİsmet8 sa önce
    Benim vatanımın ülkemin milletimin askerine kurşun sıkan soysuzların cenazesine katılıp sonradahiçbir şeyolmamış gibi şehidimin cenazesine katılmak milletle dalga geçmektir münafıklıktır ikiyüzlülük ... SONUNA KADAR İÇ İŞLERİ BAKANIMIZIN ARKASINDAYIZ .
  • cccccc7 sa önce
    Bizde yanındayız pkklı pi.lerin soyu kurutulsun.
  • sabutaysabutay8 sa önce
    artık chp maalesef chpkk haline gelmiştir ve sayın soylu da onlara ciddi uyarı yapmıştır, cumhuriyeti kuran kadroların teröristler ile yan yana gelmeleri artık onlarla yolda yürüyecekleri anlamındadır
  • ŞenolŞenol8 sa önce
    Adamsın Süleyman Soylu
  • IlkayIlkay5 sa önce
    CHP istifa istiyorsa önce bay Kemal dan istesin ozaman görelim
  • boranboran58 dk önce
    soyluyu seviyoruz.ALLAH işinde başarılar versin.düşmanlarınıda adam etsin.varolsun soylu
  • mehmethanifimehmethanifi3 sa önce
    Sayın bakan çok haklı, son seçimlerde chp nin pkk ve hdp hamisi olduğu aşikar olunca elbetteki şehit ailelerinin reaksiyonu çok normaldir, dolayısı ile bu gibi huzursuzlukları önlemek içimn chp temsilcilerinin şrhit cenazelerine katılmamaları gerekir, böylelikle bir riyakarlık da önlenmiş olur.hem şehit eden köpeklere yardım et hemde cenazelerine çelenk koy bu ne biçim iştir anlayan anlatsın sonuna kadar sayın bakanın arkasındayız.
  • Yusuf canYusuf can8 sa önce
    Hadiyin oradan PKK'lı seçiciler,bu millet Soylu bunu yanında oacanuz yiyotss şehit cenazeleri ne katılın bakalım ok lilarimecluse taşıyıcı,domuz eti yemeyle ovuneni İstanbul il başkanı,C.Baskani adayı bira içerken resim çektirdin.kadinlar gününde elinde ben sürtüğün eden ben oto......puyum yazısı taşıyın ondan sonra bu milletten oy bekleyin,kaba bir anıt var milletten oy bekliyeceginize...............bekleyin
  • amettamett8 sa önce
    sahil güvenlik iç işleri bakanlığına bağlı protokol icabı Süleyman bey in olması lazım zaten
  • Ali HaydarAli Haydar8 sa önce
    BAŞKANIMIZIN DA BAKANIMIZIN DA YANINDAYIZ. HARİÇTEN GAZEL OKUYANLARIN HADDİNE Mİ İSTİFA İSTEMEK!
  • TürkoğluTürkoğlu6 sa önce
    Yazıyı doğru oku.Lafı ters anlatmak isteyen serefsizdirAynen terörist é destek olan TAM terörist oldu GİBİ.CENAZE NAMAZI SRBESTPROTOKOL YOK.BEN OLSAM TÜRKİYEDEN ÇIKARIRIM TERÖRİSTÉ DESTEK OLANIAZ BİLE YAPIYORLAR.HDP LI TERÖRİSTLERI MECLİSE BEN Mİ KOYDUM.ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM...
  • Adige_5454Adige_54548 sa önce
    Oflum senin Allah'ına kurban olayım. Ancak Senin gibi çalışan bir İçişleri bakanı olursa bu terörün kökü kurur. Sen yürü arkandan millet yürüsün. Arkandayız sonuna kadar. 39 yaşındayım terör örgütü mücadele için gönüllüyüm.
  • meltemb41meltemb417 sa önce
    şehit yakınları akrabaları bu chpkklıları cenazelerine sokmasın ben şehit yakını olsam sokmazdım gitsinler pkk cenazelerine başsağlığı dilesinler
  • İAKPINARİAKPINAR7 sa önce
    Olması gerekende o. Süleyman soylu söylediklerinde ve gösterdiğiniz tepkilerde sonuna kadar elbette haklı.
  • Yav he heYav he he8 sa önce
    a. cengiz vekil gidip terörist cenazesinde göz yaşı döküyorsa o zaman chp onları kovsun. Terör bu küçüğü büyüğü olmaz. Chp sağolsun meclise girdi bunlar. Adamlar zaten icraat yapıyorlar. Muhalefet engeli olmasa daha iyisi de olur. Elalemin muhalefeti ben daha iyisini yapıcam diyerek proje ile geliyor. Bizim muhalefet bilmediği projeleri durdurucam yada bende yaparım diyor yarın sorunca lafın gelişi. Dikili ağacı olmayan sorsan icraatlarını söyleyemeyecekleri ve sürekli kaybeden partiye10 yıldır oy veren bir topluluk olunca sıkıntı oluyor. Kaliteli eğitim şart.
  • a.cengiz dileka.cengiz dilek8 sa önce
    chp deseydi ki mesela bir cenazede ak partili gelmesin... ne olurdu???? cenaze namazina yasak da ne demek.... yani bu kadar da inanin fazla.... baska yapaccak birsey mi kalmadi...?ak partiye yakismiyor.. Soylu galiba ak partiyi milletin gözünde düsürmek istiyor. kendisi artik bakan olamayacak ya son icraati da bu olacak galiba.. bu tartismalarin kimseye faydasi olmaz. 49 dan 41 e düsüsü kurtaraz. ak parti baska seyler bakmali fabirka acmali icraat yapmali. bu dönem önemli daha bahane de kalmadi . reis baskan da oldu. elim kolum bagli da diyemez. yerel seicme 9 ay kaldi. önemli bir secim.anap da yeral secim den sonra erimisti. ona kafa yormak lazim. ya mhp ile ittfak olmazsa yerelde o zaman ne olacak ak parti tek basina bircuk yerde iyi ve chp ye karsi kaybedbilir onlar yine ittifak yapbilir. reis büyük ilsre bakmali. ufak islerle ugrasani da kale almamali.
  • saddisaddi7 sa önce
    zaten millet istemiyor. CHP çeleknlerini milletimiz parçalıyor. HDP ye destek verecek sonra şehid cenazesine gelecek. böyle MÜNAFIKLIK olmaz. Münafık CHP. (Eskiden korkmadan dinsizlik yapıyordu. şimdi korkuyor. başı kapalı kadınlara merhaba diyotrlar. Yermiyiz. Ey CHP sen bizim ebedi düşmanımızsın. Sizinle birlik olunmaz. Azılı devlet düşmanısınız. ne varki Cumhuriyet denen rejim sayesinde ortada geziyorsunuz..Lakin Türk milleti 5000 yıllık tarihinde sadece 100 senesinde cumhuriyet denen rejim içinde. Eskiye her an dönebiliriz. İş bir referanduma bakar). ben zaten cumhuriyetin babası olan meşrutiyeti ve dedesi tanzimatı ve büyük dedesi ıslahatı da sevmemiştim.
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