Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Soylu mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da katıldığı açılış töreninde yanında son günlerde yaptığı açıklamalardan dolayı CHP ve HDP tarafından istifası istenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun durması dikkat çekti.29 Haziran 2018 Cuma 15:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde cami açılış törenine katıldı. Törende; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen yanında yer aldı.
CHP İSTİFASINI İSTEDİ
Son günlerde verdiği sert mesajlarla adından söz ettiren Bakan Soylu'nun CHP ve HDP kanadından peş peşe yapılan açıklamalarla istifası istenmişti.
ERDOĞAN "YANINDAYIM" MESAJI VERDİ
Süleyman Soylu'nun Erdoğan'ın hemen yanında yer alması bu saldırılara karşı mesaj olarak algılandı.
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