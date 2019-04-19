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Seçim 2019 Sayfası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 'seçim' mesajı

Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,seçim tartışmalarını geride bırakılması gerektiğini vurgulayarak , "Ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır." dedi.

19 Nisan 2019 Cuma 13:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 'seçim' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin önünde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunuyor. Seçim tartışmalarını geride bırakarak, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır. Dönem, musafahalaşma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi perçinleme dönemidir. Gayemiz, milletimizin refahını artırmak, güvenlik ve özgürlük dengesini koruyarak devletimizin bekasına yönelik tehditleri bertaraf ederek, Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır."

"Terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdürürken, inşallah ülkemizin ihtiyacı olan yapısal reformları da hayata geçirmeye devam edeceğiz. Gücümüzü Milletten alarak, daima ortak akla, ortak vicdana, milletimizi bir araya getiren ortak değerlere vurgu yapacak; kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden siyaset yelpazesindeki herkesle TÜRKİYE ORTAK PAYDASINDA buluşmanın mücadelesini vereceğiz."

 

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 13:56
  1. seçim
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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