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Erdoğan'dan dikkat çeken 'Ankara' paylaşımı: Milletimiz bize sahip çıkarsa...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'nın ilçelerinde katıldığı mitinglere ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.Erdoğan, "Milletimiz bize sahip çıkarsa, Türkiye'nin aşılmayacak tek bir problemi olmaz." dedi.

29 Mart 2019 Cuma 08:58
Erdoğan'dan dikkat çeken 'Ankara' paylaşımı: Milletimiz bize sahip çıkarsa...

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz bize sahip çıkarsa, Türkiye'nin aşılmayacak tek bir problemi olmaz. Ben 31 Mart'ta da milletimize güveniyorum, milletimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Twitter hesabından, partisinin bugün Ankara'nın ilçelerindeki mitinglerine ilişkin paylaşımda bulundu.

 

Ankaralıların namerde boyun eğeni ve boyun bükeni sevmediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ankaralı basiret sahibidir; onun için lafa değil, icraata bakar. Ankaralı feraset sahibidir; onun için vaade değil esere, hizmete bakar. Ankaralı dürüsttür, namusludur; samimiyete, ahlaka, erdeme bakar. Onun için alengirli işlere bulaşanlardan, defolu isimlerden hazzetmez. Benim Ankaralı kardeşim vatanseverdir, milletperverdir. Onun için bölücülere taşeronluk yapanlara prim vermez. Ankaralı kardeşim cesurdur, yiğittir, delikanlıdır, harbi ve hasbidir. Onun için namerde boyun eğeni, boyun bükeni sevmez. Milletimiz bize sahip çıkarsa, Türkiye'nin aşılmayacak tek bir problemi olmaz. Ben 31 Mart'ta da milletimize güveniyorum, milletimize inanıyorum."

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 08:58
  1. AK PARTİ
  2. Erdoğan
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  4. Türkiye Cumhurbaşkanı

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