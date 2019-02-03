Erdoğan'dan Denktaş ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş’ın hayatını kaybetmesi nedeniyle aileye taziye mesajını iletti.03 Şubat 2019 Pazar 10:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş’ın hayatı ı kaybetmesi nedeniyle ailesini telefonla aradı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merhume Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş’ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Ailenin acılarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merhume Denktaş’a Allah’tan rahmet, yakınlarına, başsağlığı diledi.
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