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Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demet Akalın'ın İstanbul - İzmir otoyolu ile ilgili paylaşımını yanıtsız bırakmadı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 13:00
Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu

Şarkıcı Demet Akalın, İstanbul- İzmir otoyolunu kullananlar arasındaydı. Akalın, otoyola olan hayranlığını sosyal medya hesabından paylaşmış ve otoyolu övmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akalın'ı arayarak teşekkürlerini iletti.

"2 saatte dünya yol geldik. Dümdüz yol! Pahalı denildi de İtalya'da otobanlar adım başı para. Sadece bilginize." Akalın, yazısına Türk bayrağı koymayı da ihmal etmedi.

Demet Akalın'ın İstanbul - İzmir otoyolu ile ilgili paylaşımı, yanıtsız kalmadı. Cumhurbaşkan'ı Erdoğan, Demet Akalın'ı arayarak teşekkür mesajlarını iletti.

Akalın, bu anı, "3 gün üst üste rüyamda gördüm Cumhurbaşkanımızı. Hafif bir şok oldum arayınca. Allah ona uzun ömürler versin." sözleriyle dile getirdi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 13:00
  1. Demet Akalın
  2. İstanbul- İzmir otoyolu
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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