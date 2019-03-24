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Erdoğan'dan çok sert dolar açıklaması: Hepinizin kimliğini biliyoruz

İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi'nde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomi ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

24 Mart 2019 Pazar 16:58
Erdoğan'dan çok sert dolar açıklaması: Hepinizin kimliğini biliyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Cumhur İttifakı Mitingi'nde halka seslendi.

"Hepinizin kimliğini biliyoruz"

Erdoğan. "Dövizi tırmandırmaya çalışıyorlar. Bakın bugün Yenikapı’dan onlara sesleniyorum. Ey finans sektörünün içinde olanlar, kalkıp da piyasadan dövizleri toplayıp, döviz yükselecek şöyle olacak böyle olacak bu tür provakatif eylemlerin içerisine giriyorsanız bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Seçimin arifesinde bu tür eylemlerin içerisine girenleri sesleniyorum. Hepinizin kimliğini biliyoruz, neler yaptığınızı biliyoruz. BDDK bazı adımlar attı. Ama şunu bilin ki seçim sonrası bunun faturasını size ağır keseceğiz. Bu milleti sömüremeyeceksiniz." dedi.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 16:58
  1. İstanbul
  2. dolar
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