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Erdoğan'dan Cemil Meriç paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:- "Vefatının 32. yıl dönümünde kıymetli mütefekkir, müellif ve mütercim Cemil Meriç'i rahmetle ve saygıyla yad ediyorum"

13 Haziran 2019 Perşembe 21:08
Erdoğan'dan Cemil Meriç paylaşımı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vefatının 32. yıl dönümünde kıymetli mütefekkir, müellif ve mütercim Cemil Meriç'i rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Cemil Meriç'in vefatının 32. yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, Cemil Meriç'in fotoğrafı ve "Düşünmek savaşmaktır. Bir nesil uğruna, bir millet uğruna, bir medeniyet uğruna savaşmak." ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vefatının 32. yıl dönümünde kıymetli mütefekkir, müellif ve mütercim Cemil Meriç'i rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadesi yer aldı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 21:08
  1. Cemil Meriç
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. paylaşım

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