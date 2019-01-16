Erdoğan'dan 'Brexit' açıklaması: Temas halindeyiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç'le birlikte Ankara'da basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan şu açıklamalarda bulundu: Brexit ihtimali karşısında Birleşik Krallık ile ticari, ekonomik ilişkilerimizin etkilenmemesi için görüşmelerimiz sürüyor. Vatandaşlarımızın Türkiye-Avrupa Birliği ortaklık hukukundan kaynaklanan haklarını koruyacak önlemlerin alınması için de muhataplarımızla temas halindeyiz.

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