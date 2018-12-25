Erdoğan: İstihdam teşvikleri önümüzdeki yıl da devam edecek
Partisinin grup toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "2018 de 9 ay olarak uygulanan asgari ücret desteğini gelecek yıl 12 ay boyunca vereceğiz" ifadelerini kullandı.25 Aralık 2018 Salı 12:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 2018 yılında işverene verilen asgari ücret desteğini hatırlatan Erdoğan, "2018 de 9 ay olarak uygulanan asgari ücret desteğini gelecek yıl 12 ay boyunca vereceğiz" ifadelerini kullandı.
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