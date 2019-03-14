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Başkan Erdoğan Beyaz Masa'nın 25. yılını kutladı

Başkan Erdoğan, resmi Twitter hesabından Beyaz Masa'nın 25. yılına özel olarak hazırlanan filmi paylaştı.

14 Mart 2019 Perşembe 08:30
Başkan Erdoğan Beyaz Masa'nın 25. yılını kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İBB Beyaz Masa’nın 25. yılını; “25 yıl önce İstanbulluların her türlü sorununa en hızlı şekilde çözüm üretebilmek için temellerini attığımız ve bugün milletimize hizmetin, gönül belediyeciliğinin en iyi örneklerinden biri olan İBB Beyaz Masa'nın kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum" mesajıyla Twitter hesabından kutladı.

Erdoğan, Beyaz Masa'nın 25. yılına özel sosyal medyada yayınlanan filmi de paylaştı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 08:30
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  3. beyaz masa
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