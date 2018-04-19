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Erdoğan'dan belediye başkanlarına 'Lüksten kaçının' talimatı!

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlarına israf ve lüksten kaçınılması talimatını verdiğini söyledi.

19 Nisan 2018 Perşembe 14:24
Erdoğan'dan belediye başkanlarına 'Lüksten kaçının' talimatı!

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Mart 2019'da gerçekleşecek yerel seçimlerle ilgili temayül yoklamalarına eylül ayında başlayacaklarını bildirdi. AK Parti, 24 Haziran’da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi için çalışmalarına hız verirken bir taraftan da yerel seçimlerin hazırlıklarına devam ediyor. Kaya, partisinin Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerine yönelik çalışmalarını  anlattı. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak yerel seçimlere yönelik geçen yıl kasım ayında çalışmalara başladıklarını anımsatan Kaya, bu yıl başından itibaren 884 belediye başkanıyla bölge toplantıları yaptıklarına değindi. Belediye başkanlarına sahaları toparlamaları ve halkla iç içe olmaları yönünde öneriler verildiğini ifade eden Kaya, halkla ilişkiler noktasında gerekli uyarıları yaptıklarını söyledi. Kaya, belediye başkanları ile toplantılarda son rötuşları yapmalarını istediklerini belirterek, 60 ilde 9 bine yakın meclis üyesini toplantıya aldıklarını dile getirdi.

ADAY BELİRLEME KRİTERİ

Aday belirleme kriterlerine ilişkin Kaya, "Halkın sevdiği, beğendiği veya halkın beğenisine sunduğumuzda büyük teveccüh alacak olan adaylar bizim için önceliklidir. Bizim için dürüstlük, güven ve toplumu birleştirecek, kucaklayacak olan adaylık profili öncelikli olması gereken hususlardan birisi. Türkiye insanının bağrına basacağı bir aday profilimiz önceliklidir." diye konuştu. Türkiye'deki bin 398 belediyenin 884'inin AK Partili olduğunu aktaran Kaya, bu 884 belediye başkanının AK Parti için birikim olduğuna dikkati çekti. Mevcut belediye başkanlarından başarılarını 2019'a taşıyacakların öncelikli olduğunu belirten Kaya, bu tecrübeyi ihmal etmeyeceklerini vurguladı.

ERDOĞAN'DAN UYARI: LÜKSTEN KAÇININ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta bir toplantıda belediye başkanlarına yönelik "lüksten kaçının" uyarısı yaptığını hatırlatan Erol Kaya, şunları kaydetti:

"AK Parti'de siyaset yapanların, bu toplumun değerleriyle çatışan hiçbir şeye izin vermemeleri gerekiyor. Özellikle israf, şatafat ve lüks gibi. Toplumdan kopuk bir yaşam gibi. Dolayısıyla bunların hepsinden kaçınmaları genel talimatlardır. Artık 2019'a gidiyoruz, son ikazlar. Cumhurbaşkanımız bu uyarıyı yaptı. Artık bunları hala düzeltmeyen arkadaşlarımız varsa, onlarla ilgili de biz gerekli düzeltmeleri yapacağız demektir."

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 14:24
  1. Erdoğan
  2. belediye başkanı
  3. erol kaya

YORUM YAZ

  • sinansinan1 sa önce
    elazığ belediye başkanından mı bahsedi reis
  • AliAli1 sa önce
    Bulunduğum şehirde 6 tane Paşa'ya kiralıyor belediye.hanımının bir şoförü bir yardımcısı ve arabası var.siz onu külahıma anlatın belediyeler ve kamuda gereksiz harcama kaynıyor....
  • meçulmeçul4 sa önce
    işe yaramayan hortumcu belediye başkanlarını bi değiştirin artık....
  • Celal dönmeztürkCelal dönmeztürk4 sa önce
    Sayın Erol Kaya yalan söylemeyin hiç olmazsa. Belediye çalışanlarından bir grup gelip görüşmek istedi,randevu dahivermediniz,tenezzül etmediniz.İsraf mı dediniz?Yoksa yanlış mı duydum.Yahu 237 sayılı taşıt yasasına göre sadece genel müdürler makam arabasına biner.Ama belediyede daire başkanlarından vazgeçtik,her şube müdürünün altında makam arabası.Mustafa Tuna Bey işlere gömülmüş ve bu durumları araştıracak zamanı ve yakın ekibi dahi yok.Halen Melih Gökçek ekibi ile çalışıyor.Bu bürokratlara Ankara seçim mi kazanacak Ak parti?Güleyim bariAk partilleri birer birer görevden al,ondan sonra da seçim kazanmaktan bahset.Buna kargalar dahi güler.
  • AbdullahAbdullah4 sa önce
    Ya itibardan tasarruf olur mu?
  • tuğrultuğrul4 sa önce
    Başkomutanım bir de şu Kamu kurumlarının başındaki İdarecilere bu hususta bir talimat verir misiniz? Enerjiye muhtacız 24 saat elektriklerin hepsi açık bu ne biçim zihniyet böyle. Sırf bu hususta tasarrufa riayet edilip, yaptırımı olsa şu Aziz Ülkenin geleceği yeri düşünün bi...
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