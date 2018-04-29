Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması

Özbekistan ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemlerinde bedelli askerlik olmadığını açıkladı.

"ŞEHİTLERİMİZE VE GAZİLERİMİZE SAYGISIZLIK OLUR"

Erdoğan, şunları aktardı. "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil. Hele hele bir tarata Afrin bir taraf Fırat Kalkanı harekatı olduğu dönemde günemimize almak şehitlerimize gazilarimize karşı saygısızlık olur. Seçim bitsin bunlar tekrar masaya yatırılır"

ABDULLAH GÜL'ÜN AÇIKLAMALARI SORULDU

Abdullah Gül'ün açıklamaları sorulan Erdoğan, "Bu konuyla ilgili hiçbir dğerlendirme yapmayacağım. Sayın Abdullah Gül değerlendirmelerini yapmıştır. Seçim meydanı herkese açıktır" dedi.