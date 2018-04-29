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Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması

Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemlerinde "bedelli askerlik" olmadığını belirtti.

29 Nisan 2018 Pazar 13:25
Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması

Özbekistan ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemlerinde bedelli askerlik olmadığını açıkladı.

"ŞEHİTLERİMİZE VE GAZİLERİMİZE SAYGISIZLIK OLUR"

Erdoğan, şunları aktardı. "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil. Hele hele bir tarata Afrin bir taraf Fırat Kalkanı harekatı olduğu dönemde günemimize almak şehitlerimize gazilarimize karşı saygısızlık olur. Seçim bitsin bunlar tekrar masaya yatırılır"

ABDULLAH GÜL'ÜN AÇIKLAMALARI SORULDU

Abdullah Gül'ün açıklamaları sorulan Erdoğan, "Bu konuyla ilgili hiçbir dğerlendirme yapmayacağım. Sayın Abdullah Gül değerlendirmelerini yapmıştır. Seçim meydanı herkese açıktır" dedi.

 

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 13:25
  1. İstanbul
  2. Atatürk Havalimanı
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan

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