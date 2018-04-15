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Erdoğan'dan Batı'ya 'Suriye' mesajı: Türkiye'siz adım atmanız mümkün değil!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Üsküdar 6. Olağan ilçe kongresi öncesinde konuştu. Erdoğan Suriye'yle ilgili Türkiye'nin olmadığı hiçbir adımın atılması mümkün değil dedi.

15 Nisan 2018 Pazar 19:45
Erdoğan'dan Batı'ya 'Suriye' mesajı: Türkiye'siz adım atmanız mümkün değil!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık Suriye'de Türkiye'nin olmadığı hiçbir adımın atılması mümkün değil. Amerika'nın İngiltere ve Fransa ile birlikte rejimin kimyasal silah tesislerini hedef alan son saldırısında bir defa daha gördük ki bu iş öyle pansuman tedbirlerle olmuyor.'' ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN OLDUĞU YERDE TERÖR OLMAZ'

Türkiye'nin olduğu yerde terör olmaz, sadece huzur kök salabilir. Terör olmayınca da Suriye ve bölgeyle ilgili hesaplar tutmuyor. Pusulalar şaşıyor. Suriye üzerinde hesap yapanlar, petrol üzerinde hesap yapıyor. Petrol...Ve bu oyunu da biz bozacağız

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 19:45
  1. Erdoğan
  2. suriye
  3. DÜNYA Haberleri

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  • Yavuz 1517Yavuz 151722 sa önce
    BAŞKOMUTAN ne diyorsa o. NOKTA.
  • molla güranimolla gürani22 sa önce
    ne yapalım yani ağlayalım mı oynayalım mı,her gün konuşuyor sayın c başkanı .Bilmeyen de sanır ki çevremizdeki komşu devletler bize dost olmuş,müslümanlar arasında ittihadı islam teşekkül etmiş.
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