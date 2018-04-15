Erdoğan'dan Batı'ya 'Suriye' mesajı: Türkiye'siz adım atmanız mümkün değil!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık Suriye'de Türkiye'nin olmadığı hiçbir adımın atılması mümkün değil. Amerika'nın İngiltere ve Fransa ile birlikte rejimin kimyasal silah tesislerini hedef alan son saldırısında bir defa daha gördük ki bu iş öyle pansuman tedbirlerle olmuyor.'' ifadelerini kullandı.



'TÜRKİYE'NİN OLDUĞU YERDE TERÖR OLMAZ'



Türkiye'nin olduğu yerde terör olmaz, sadece huzur kök salabilir. Terör olmayınca da Suriye ve bölgeyle ilgili hesaplar tutmuyor. Pusulalar şaşıyor. Suriye üzerinde hesap yapanlar, petrol üzerinde hesap yapıyor. Petrol...Ve bu oyunu da biz bozacağız