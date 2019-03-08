Erdoğan'dan Başpiskopos'a taziye telefonu!
Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan’ın ölümü nedeniyle Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan’ı arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziyelerini iletti.08 Mart 2019 Cuma 14:37
Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, yaptığı açıklamada, Patrik Mutafyan'ın, bugün vefat ettiğini bildirdi.
Şirinoğlu, cenaze detaylarının daha sonra açıklanacağını belirterek, Ermeni cemaatine başsağlığı diledi.
Erdoğan taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın vefatı nedeniyle Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan’ı arayarak taziyelerini iletti.
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