Erdoğan'dan Barzani'ye tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani'yi telefonla arayarak tebrik etti

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani'yi telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, IKBY Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla Neçirvan Barzani'yi tebrik etti.



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