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Başkan Erdoğan'dan Baksı Müzesi'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gittiği Bayburt'ta Baksı Müzesi'ni ziyaret etti.

10 Ağustos 2018 Cuma 14:26
Başkan Erdoğan'dan Baksı Müzesi'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baksı Müzesi'ni ziyaret etti. 

Başkan Erdoğan, teşekkür ziyaretleri kapsamında geldiği Bayburt'ta Baksı Müzesi'ni ziyaret ederek müzenin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'dan bilgi aldı.

Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı eşlik etti. 

Başkan Erdoğan, buraya gelişinde bir çocukla yakından ilgilendi.

Erdoğan, Bayburt'ta cuma namazını kıldıktan sonra Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleşecek "Bayburt Buluşması"na katılacak.

Baksı Müzesi, Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törende "Kültür ve Sanat Kurumu" dalında Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'nü almıştı.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 14:26
  1. Bayburt
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

YORUM YAZ

  • hüseyinhüseyin2 sa önce
    Allahu teala gecirmiş olduğumuzbu zor günlerde Başkanımıza yardımını eksik etmesin , ve ona faydalı ve mübarek başarılar versin
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