Erdoğan'dan AYM Başkanı Arslan'a tebrik telgrafı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçilen Zühtü Arslan'ı tebrik etti

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına (AYM) yeniden seçilen Zühtü Arslan'ı kutladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. Zühtü Arslan'a bir telgraf gönderdi. Erdoğan, telgrafında Arslan'ı tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.







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