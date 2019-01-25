Erdoğan'dan AYM Başkanı Arslan'a tebrik telgrafı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçilen Zühtü Arslan'ı tebrik etti25 Ocak 2019 Cuma 22:06
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına (AYM) yeniden seçilen Zühtü Arslan'ı kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. Zühtü Arslan'a bir telgraf gönderdi.
Erdoğan, telgrafında Arslan'ı tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.
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