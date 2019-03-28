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Erdoğan'dan 'Ayasofya' için ilk adım: Cami olarak anılacak

Başkan Erdoğan, Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılarak yeniden cami olarak anılacağını belirterek "Ayasofya Müzesi değil Ayasofya Camii'ne gelecekler. Bazı fikirlerim var. Arkadaşlarımla paylaştım. Bunun detaylarına da gireceğiz" dedi.

28 Mart 2019 Perşembe 07:46
Erdoğan'dan 'Ayasofya' için ilk adım: Cami olarak anılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlere 4 gün kala katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılarak cami olarak anılacağını belirtti. Erdoğan'ın canlı yayında Aysofya ile ilgili söylediği sözler şu şekilde:

“Bazı fikirlerim var”

Bu bizim milletimizin, İslam dünyasının beklentisi. Milletimizin yıllardır Ayasofya'yı cami olarak görme özlemi var. Buranın isminin müzeye çevrilmesi olayı çok büyük yanlıştı. Çok yoğun bir talep olduğuna göre böyle bir adımı atmanın zamanı gelmiştir. Ayasofya müze olarak anılmayacak. Ayasofya'yı cami olarak anacağız. Şu anda Sultanahmet Camii'ne gelenler, Süleymaniye'ye gelenler gezip görüyor. Aynı şekilde Ayasofya'ya gelenler Ayasofya Müzesi değil Ayasofya Camii'ne gelecekler. Bazı fikirlerim var. Arkadaşlarımla paylaştım. Bunun detaylarına da gireceğiz. Birileri ahkam kesmek istiyorlar.

Siz bir defa Mescid-i Aksa'ya bu kadar saldırılar oluyor. Bir sesiniz çıkıyor mu? Adamlar postallarıyla caminin içine girip, Kuran-ı Kerimleri yerlere atıyorlar, en ufak sesi çıkmıyor. Biz Müslümanız yahu kanımıza dokunuyor. Bize akıl vermesinler, o akılları kendilerine saklasınlar. Müze konusu asırlarla alakalı değil. Yakın bir tarihte. Dolayısıyla bunu seçimlerden sonra oturacağız, süreci içerisinde bu adımı en güzel şekilde bitireceğiz.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 07:46
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Ayasofya Camii

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