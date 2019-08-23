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Resmi Gazete’de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli atamalar!

Önemli atama ve görevden alma Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

23 Ağustos 2019 Cuma 09:12
Resmi Gazete’de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli atamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Karara göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Muhammet Örnek görevden alınarak bu sebeple boşalan göreve Ali Çevik uygun görüldü.

Ayrıca Kararda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Önal İnaltekin görevden alınarak yerine Arzu Gür’ün atanmasına karar verildi.

Bunun yanı sıra Atama Kararlarına göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı’na Necip Gülmüş, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’na aynı yer Kadın Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Süreyya Erkan atandı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:12
  1. İstanbul
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. atama

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