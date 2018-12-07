Erdoğan yeni askerlik düzenlemesi için açıklama

Cuma namazı çıkışı kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni askerlik düzenlemesine ilişkin gelen soruya cevap veren Erdoğan, “Bana kesin neticeyi vermedikten sonra bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. Birinci derece sorumlusu, Milli Savunma Bakanımız, genelkurmay başkanımız, kuvvet komutanlarımız çalışmayı yapacaklar. Yaptıktan sonra bize sunumlarını yapacaklar. Ve bu sunum neticesinde de uygundur, uygun değildir. bunu söyleyeceğiz. Adımı atacağız.” dedi.