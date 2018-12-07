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Erdoğan yeni askerlik düzenlemesi için açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı yeni askerlik düzenlemesine ilişkin gelen soruya cevap verdi.

07 Aralık 2018 Cuma 14:43
Erdoğan yeni askerlik düzenlemesi için açıklama

Cuma namazı çıkışı kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni askerlik düzenlemesine ilişkin gelen soruya cevap veren Erdoğan, “Bana kesin neticeyi vermedikten sonra bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. Birinci derece sorumlusu, Milli Savunma Bakanımız, genelkurmay başkanımız, kuvvet komutanlarımız çalışmayı yapacaklar. Yaptıktan sonra bize sunumlarını yapacaklar. Ve bu sunum neticesinde de uygundur, uygun değildir. bunu söyleyeceğiz. Adımı atacağız.” dedi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 14:43
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Genelkurmay Başkanlığı
  3. yeni askerlik düzenlemesi

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