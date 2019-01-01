Erdoğan'dan Mehmetçik'e Suriye mesajı: Orası sizlere emanet!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın telefonu aracılığıyla sınırda görevli bulunan askerlere seslendi. Erdoğan "Süleyman Şah'ın inanıyorum ki bundan sonraki süreci çok daha farklı olacaktır, çok daha önemli olacaktır, çok daha önemli bir işaret fişeği olacaktır. Özellikle burası sizlere, bizlere emanettir. Dolayısıyla bizler de bu emanetimize sonuna kadar sahip çıkacağız." dedi.

İnceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere sınır bölgesine giden Bakan Akar ve komutanlar, Süleyman Şah Türbesi'nde dua etti, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Türbe çevresindeki mevzileri gezen Akar, nöbet tutan askerlerle tek tek sohbet etti, sınır hattında incelemelerde bulundu.

Akar, ziyaretin sonunda Başkan Erdoğan ile telefonla görüştü. Bakan Akar'ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanlarıyla Süleyman Şah Türbesi'ne geldiklerini belirtmesinin ardından Başkan Erdoğan, türbenin önemine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Sizlere emanet"

"Bu süreç içerisinde çok farklı bir dönemi Cerablus'ta, Afrin'de yaşadık ve Süleyman Şah'da sürekli olarak hep belli sıkıntılarla karşı karşıya kaldık. Fakat nakli kubur yapıldıktan sonra Süleyman Şah'ta yeni bir dönem başladı. Şu anda malum 120 dönüm kadar bir arazi içinde Süleyman Şah Türbesi ve çevresiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisinin tarihiyle özdeş hale gelmiş olan Süleyman Şah'ın inanıyorum ki bundan sonraki süreci çok daha farklı olacaktır, çok daha önemli olacaktır, çok daha önemli bir işaret fişeği olacaktır. Özellikle burası sizlere, bizlere emanettir. Dolayısıyla bizler de bu emanetimize sonuna kadar sahip çıkacağız."

Erdoğan, ayrıca "Afrin'de tarih yazdınız, bundan sonraki süreçte de inşallah bu aynı kararlılıkla devam edecektir" ifadesini kullandı.