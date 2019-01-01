0553 313 94 23

Erdoğan'dan Mehmetçik'e Suriye mesajı: Orası sizlere emanet!

Başkan Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın telefonu aracılığıyla sınırda görevli Mehmetçiğe seslendi. Erdoğan " Afrin'de tarih yazdınız, bundan sonraki süreçte de inşallah bu aynı kararlılıkla devam edecektir." dedi.

01 Ocak 2019 Salı 14:50

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın telefonu aracılığıyla sınırda görevli bulunan askerlere seslendi. Erdoğan "Süleyman Şah'ın inanıyorum ki bundan sonraki süreci çok daha farklı olacaktır, çok daha önemli olacaktır, çok daha önemli bir işaret fişeği olacaktır. Özellikle burası sizlere, bizlere emanettir. Dolayısıyla bizler de bu emanetimize sonuna kadar sahip çıkacağız." dedi.

İnceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere sınır bölgesine giden Bakan Akar ve komutanlar, Süleyman Şah Türbesi'nde dua etti, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Türbe çevresindeki mevzileri gezen Akar, nöbet tutan askerlerle tek tek sohbet etti, sınır hattında incelemelerde bulundu.

Akar, ziyaretin sonunda Başkan Erdoğan ile telefonla görüştü. Bakan Akar'ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanlarıyla Süleyman Şah Türbesi'ne geldiklerini belirtmesinin ardından Başkan Erdoğan, türbenin önemine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Sizlere emanet"

"Bu süreç içerisinde çok farklı bir dönemi Cerablus'ta, Afrin'de yaşadık ve Süleyman Şah'da sürekli olarak hep belli sıkıntılarla karşı karşıya kaldık. Fakat nakli kubur yapıldıktan sonra Süleyman Şah'ta yeni bir dönem başladı. Şu anda malum 120 dönüm kadar bir arazi içinde Süleyman Şah Türbesi ve çevresiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisinin tarihiyle özdeş hale gelmiş olan Süleyman Şah'ın inanıyorum ki bundan sonraki süreci çok daha farklı olacaktır, çok daha önemli olacaktır, çok daha önemli bir işaret fişeği olacaktır. Özellikle burası sizlere, bizlere emanettir. Dolayısıyla bizler de bu emanetimize sonuna kadar sahip çıkacağız."

Erdoğan, ayrıca "Afrin'de tarih yazdınız, bundan sonraki süreçte de inşallah bu aynı kararlılıkla devam edecektir" ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 14:50
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  3. Süleyman Şah Türbesi
  4. asker
  5. suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaradılış Saati’ne isyanın sonu hüsran
    1. Yaradılış Saati’ne isyanın sonu hüsran
    2. Kur'an okumayı biliyor musunuz..
    3. Bugün 71'inci yaşına girdi
    4. "Karamsarlık Müslümanlara yakışmaz"
    5. Son dakika: AK Parti Ankara son dakika..
    6. Dondurucu soğukta kayak yarışması
    7. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    8. Kapadokya'da yeni yıl yoğunluğu
    9. Görenler gözlerine inanamıyor!..
    10. Çin'in nefreti devam ediyor! Üç cami..
    11. "Ulusal pazar odaklı satışlar ivme..
    12. AK Parti Ankara ilçe belediye başkan..
    13. Babası, Burak Yılmaz'ın yeni takımını..
    14. Manchester'da yılbaşı gecesi bıçaklı..
    15. Kerkük'te DAEŞ saldırısı! Ölü ve..
    16. GÜNCELLEME - Suriye uyruklu kişinin..
    17. Ünlü yağlı güreş pehlivanı feci..
    18. AK Partili başkana silahlı saldırı!..
    19. Özhaseki: Sayın Başkan'ım verdiğiniz..
    20. "Cumhur ittifakı'nı muzaffer kılacağız"
    'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    Ajana bir kıyak daha
    Ajana bir kıyak daha

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    ABD şokta! Dolar 5 yıl sonra ilk kez...
    ABD şokta! Dolar 5 yıl sonra ilk kez...
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi